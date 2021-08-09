Papa'ya gönderilen mektuptan 3 mermi çıktı

star.com.tr 9 Ağustos 2021 Pazartesi 14:41 - Güncelleme: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 14:44

Papa'nın eşcinsellere ilişkin geleneksel olmayan görüş ve söylemleri, muhafazakarları rahatsız etti. Aynı zamanda, Hıristiyan mezhepleri arasında iş birliği ve birlik çağrısında bulunan bir hareket olan 'ekümenizmi' teşvik ettiği için de eleştirildi.



İtalya'nın Il Messaggero gazetesinde yer alan habere göre, Milano kentindeki bir postanede, Papa Francis'e gönderilen bir mektubun zarfından 3 mermi çıktı. Gazeteye göre, üç adet 9 kalibrelik Flobert tipi mermi bulunan zarf, Fransa'dan ismi belirsiz kişi ya da kişilerce gönderilmiş.

Zarfın içinde, bulunan notta, el yazısıyla yazılmış, "Papa – Vatikan Şehri, Roma'daki Piazza S. Pietro" notunun yer aldığı belirtildi. Zarfın ele geçirilmesiyle, yerel polis soruşturma başlattı.

Katolik Kilisesi'nin lideri, kilisenin LGBT topluluğu üyelerine daha açık olması gerektiğini savunuyor ve eşcinsel sivil birlikteliklerin tanınmasından bir şekilde yana olduğunu söylüyor. Geçtiğimiz yılın sonunda LGBT derneğinin üyelerine hitap eden Papa, "Tanrı çocuklarınızı olduğu gibi seviyor." demişti.

2016'da, Papa'nın Katolik doktrinini değiştirdiği ve medeni bir şekilde boşanmış ve yeniden evlenmiş Katoliklerin komünyon almasına izin verdiği Amoris Laetitia adlı tartışmalı bir tavsiye yayınladı.

Ayrıca Ekümenizmi teşvik etmesi de, yine çok tepki çeken söylemleri arasında.

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