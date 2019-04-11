16°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7424
  • 6,4774
  • 238.801
  • 97.547
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

'Spor yapmak paradan daha çok mutluluk verebilir'

ABD'de yürütülen bir araştırma, spor yapmanın paradan daha fazla mutluluk verebileceğini ortaya koydu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD'nin Yale ve İngiltere'nin Oxford üniversitelerinden araştırmacılar, en az 1,2 milyon Amerikalının 5 yıl boyunca gelir seviyeleri, fiziksel aktiviteleri ve psikolojik durumlarıyla ilgili verilerini inceledi.

Katılımcılara son 30 günde kaç kere psikolojik olarak kötü hissettikleri yönünde sorular yöneltildi.

Araştırmada düzenli egzersiz yapanlar yılda 35 gün depresif hissederken, fiziksel olarak yeterince aktif olmayan kişiler için bu rakamın yılda 53 güne çıktığı tespit edildi.

Çalışmada fiziksel olarak aktif olan kişilerin, yılda kendilerinden 25 bin dolar daha fazla kazanan fakat spor yapmayanlar kadar iyi hissettikleri saptandı.

Bunun ne kadar çok spor yaparsan o kadar iyi hissedersin anlamına gelmediğine işaret eden araştırmacılar, haftada 3 ila 5 gün 30 ila 60 dakika sürede spor yapmanın ideal olduğunu ifade etti.

Araştırmanın sonuçları "The Lancet" dergisinde yayımlandı.

''Her darbe kan kaybıdır, Sudan´ın bunu yaşamasını istemem''

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Yanardağ hareketleni: 'Bölgeye yaklaşmayın' uyarısı

Yanardağ hareketleni: 'Bölgeye yaklaşmayın' uyarısı

Galata Kulesi'nden düşen kadın hayatını kaybetti

Galata Kulesi'nden düşen kadın hayatını kaybetti

Diriliş Ertuğrul 144. Bölümünde çarpıcı detay!

Diriliş Ertuğrul 144. Bölümünde çarpıcı detay!

AND Pastel’de 0.59 Faiz Oranı

AND Pastel’de 0.59 Faiz Oranı

İtalya'dan Libya hamlesi

İtalya'dan Libya hamlesi

AMAZON Alexa kullanıcılarını dinliyor!

AMAZON Alexa kullanıcılarını dinliyor!

7 yıl sonra böyle gözaltına alındı, Rusya tepki gösterdi

7 yıl sonra böyle gözaltına alındı, Rusya tepki gösterdi

Dışişleri'nden Macron'a yanıt: Gereken cevap verilecektir

Dışişleri'nden Macron'a yanıt: Gereken cevap verilecektir
 

POPÜLER HABERLER

Esenyurt’ta yaşanan feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Esenyurt’ta yaşanan feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Pompeo'dan provokatif S-400 açıklaması

Pompeo'dan provokatif S-400 açıklaması

Yıllar sonra gelen derbi itirafı! 'O maçı oynamaz olaydım!'

Yıllar sonra gelen derbi itirafı! 'O maçı oynamaz olaydım!'

Anadolu'da konargöçerliğin son temsilcileri: Sarıkeçili Yörükleri

Anadolu'da konargöçerliğin son temsilcileri: Sarıkeçili Yörükleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA