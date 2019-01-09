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'Paranı FETÖ çekecek' diyerek 700 bin TL dolandırdılar

Kırklareli’nde bir şahsı 'Paranı FETÖ çekecek' diyerek 700 bin TL dolandırdılar.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde N.Ş. isimli vatandaşı telefonla arayan dolandırıcılar, N.Ş. ve eşinin kimlik bilgilerini söyledi. Daha sonra telefondaki dolandırıcı telefon açıkken N.Ş.’den 155’i tuşlamasını isteyerek kendisinin kim olduğunu öğreneceğini söyledi. Bunun üzerine telefon açıkken 155 dahili numarayı tuşlayan N.Ş.’nin karşısına başka bir dolandırıcı çıktı.
 
"FETÖ çekecek" dediler
 
Bunun üzerine 155 dahili numaradan N.Ş. isimli şahsın karşısına çıkan dolandırıcı, ziynet ve paralarının olup olmadığını sordu. Mağdur N.Ş. ise telefondaki dolandırıcıya bankada 700 bin TL parasının olduğunu söyledi. Telefondaki dolandırıcı şahıs, bu parayı FETÖ'nün çekeceğini onlar çekmeden N.Ş.’den kendilerinin parayı çekmesi gerektiğini söyleyerek, evine kimlerin gelip gittiğini, kimseye bir şey söylememesini ve evine kimseyi almamasını söyledi. Daha sonra yanında avukat olduğunu söyleyen dolandırıcı telefonu sözde avukata vererek N.Ş. ile görüşmelerini istedi.
 
700 bin lirayı euro olarak istediler
 
Bunun üzerine N.Ş. ile telefondan görüşün sözde avukat, paralarını euro olarak çekmesini söyledi. Avukatla konuşan N.Ş. eşi ile birlikte bankaya giderek 100 bin euro çektikten sonra ve ikametine geri geldi. Eve geldikten sonra bu sefer de N.Ş.’nin eşini arayan şahıslar, dışarıda bir yere çağırarak fotoğraf göstereceklerini söyledi. Eşi dışarıya çıktıktan sonra ev telefonundan N.Ş.’yi arayan şahıslar, bir şahsın eve geleceğini ve parayı ona vermesini istedi. N.Ş. 20'li yaşlarda bir erkek şahsa parayı verdikten sonraki gün dolandırıldığını anlayarak, polise gidip şikayetçi oldu. Bunun üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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