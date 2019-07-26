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Parasını isteyen alacaklının kafasını kaldırım taşıyla yardı

Pendik'te 3 kişinin, kendilerine borcu olan baba ve oğulla tartışması kanlı bitti. Baba ve oğul tartıştıkları kişilerden birinin kafasını kaldırım taşıyla vurarak yardı. Yaralanan kişi ambulansla hastaneye götürüldü.

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Olay Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi Girne Caddesi üzerinde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre alacaklı 3 kişi, kendilerine borcu olan baba ve oğulun yaşadığı evin önüne geldiler. Taraflar arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın alevlenmesiyle borçlulardan biri, yerden aldığı kaldırım taşıyla alacaklısının başına vurdu. Başından yaralanan şahıs kanlar içerisinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı. Kavgaya karışan diğer şahıslar ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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