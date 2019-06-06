Paraşütle atlamaya 10 dakikalık eğitim

TALEP FAZLA

Burada alınan eğitimle, FAI (Uluslar arası Havacılık Federasyonu) lisansı veriliyor. Türk Hava Kurumu’nda paraşüt öğretmeni olan ve 24 senedir bu işi yapan Muammer Evci, “Burada birinci tandem atlayışı gerçekleştiriyoruz. 10 dakikalık bir eğitim ile profesyonel öğretmenin önüne öğrenciyi bağlayıp, 12 bin fitten atlayış gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 45 saniye serbest düşüşün ardından paraşütü açıyoruz, paraşütü kullanarak yere iniyoruz. Bu, insanlara paraşütçülük nasıl bir şey göstermek için ve turizme yönelik hızlandırılmış bir program. Ama esas eğitim almak isteyenler, en az 10 günü bize ayırmak zorunda. 3 gün dersler sürüyor. 3’üncü günü bir tane eğitim tandem, 4’üncü günü iki tane öğretmen veriyoruz. Öğrencinin sırtında paraşüt, serbest düşüşü havada öğretiyoruz. Talep yoğun” dedi. Eşine 40 yaş hediyesi İlk defa paraşütle atlama heyecanı yaşayan adrenalin tutkunları ise güzel havada paraşütle atlamanın keyfini yaşadı. Eşinin 40’ıncı yaş günü hediyesi olarak paraşütle atlama sürprizi yapan Jale Paltura, ‘’Değişik bir hediye olsun istedim, sürpriz yaptım’’ dedi. Uçağa binmeden önce heyecanlı olduğunu söyleyen Nedim Paltura ‘’Uçuş çok güzeldi’’ dedi.