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Park halindeki araca çarparak camdan içeri girdi

Adıyaman’da, elektrik bisiklet sürücüsü kontrolünü kaybederek park halindeki minibüse arkadan çarptı. Minibüse arkadan çarpan sürücü minibüsün arka camından içeri girerek yaralandı.

  • İHA
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Edinilen bilgilere göre, Mazlum T., idaresindeki elektrikli bisiklet, Altınşehir Mahallesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 27 MD 992 plakalı minibüse arkadan çarptı. Elektrikli bisikletin minibüse arkadan çarpması ile bisiklet sürücüsü fırlatarak minibüsün arka camını kırıp içeri girdi. Yaşanılan kazada yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü Mazlum T., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
 
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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