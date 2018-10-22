Park halindeki araca çarptı

Muğla’nın Menteşe İlçesinde şehitlik istikametine doğru ilerleyen aracın, ana yol kenarında park halinde bulunan araca çarpması sonucu, park halindeki aracın yolcu koltuğunda eşini bekleyen hamile kadın Gülşah Yıldırım ve diğer araç sürücüsü yaralandı.

Olay Menteşe’de otogar ile şehitlik arasındaki ana yolda gerçekleşti. Hamile Gülşah Aksoy’un eşi, anayol kenarındaki evine uğramak için 48 AAN 859 plakalı aracını yol kenarına park etti. Şehitlik istikametine doğru ilerleyen 48 N 0187 plakalı araç sürücüsü ise park halindeki araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile park halindeki aracın yolcu koltuğunda eşini bekleyen hamile kadın Gülşah Yıldırım ve diğer araç sürücüsü yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, trafik bir süre tek şerit halinde ilerledi.