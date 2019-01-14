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Park halindeki uçağa merdiven aracı çarptı

İstanbul-Roma seferini yapacak park halindeki yolcu uçağının, merdiven aracının çarpması sonucu hasar oluşması nedeniyle seferden çekilmesine karar verildi.

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İstanbul-Roma seferini yapmaya hazırlanan park halindeki yolcu uçağı, merdiven aracının çarpması nedeniyle seferden çekildi.
 
Alınan bilgiye göre, önceki gün, Atatürk Havalimanı'ndan İtalya'nın başkenti Roma'ya sefer yapacak park halindeki THY uçağı, yolcu alımı için beklemeye başladı.
 
Bu sırada, çevrede bulunan merdiven aracı, uçağın arka bölümüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle uçakta hasar meydana geldi.
 
Kontrollerin ardından uçağın seferden çekilmesine karar verilirken, yolcular başka bir THY uçağıyla Roma'ya gönderildi.

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