Parmaklığa sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir okulun bahçe kapısındaki parmaklıklara sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
- AA
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir okulun bahçe kapısına sıkışan köpeği, itfaiye ekipleri kurtardı.
Alınan bilgiye göre, Hendek Kız Meslek Lisesinin bahçe kapısının demir parmaklıkları arasına bir köpeğin sıkıştığını gören okul yetkilileri durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hendek İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarılan köpek, hızla bölgeden uzaklaştı.
Köpeğin herhangi bir yara almadığı, sağlığının iyi olduğu öğrenildi.
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