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Pastırma sıcakları ne zaman başlayacak? Pastırma yazı nedir?

Ekim ayının gelmesi ile birlikte pastırma sıcakları ne zaman başlayacak? pastırma yazı nedir? gibi soruların yanıtları merak edilmeye başlandı. Pastırma yazı, sonbahar mevsiminde genellikle ekim ayı sonuna doğru ile kasım ayının ikinci haftası arasında meydana gelen sıcak hava dalgasının etkili olduğu, sıcaklıkların mevsim normallerine göre daha yüksek seviyelerde seyrettiği gündüzleri güneşli, geceleri açık ve ayazlı günler için kullanılır. Ülkenin bulunduğu coğrafyaya göre değişiklik göstermekle beraber pastırma yazı veya diğer ismiyle pastırma sıcakları yılda birkaç defa yaşanır. Bazı bölgelerde ise hiç yaşanmaz. Pastırma sıcaklarına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

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Pastırma sıcakları ya da diğer bir adıyla pastırma yazı havanın birdenbire sıcaklığını arttırmasıyla ortaya çıkar. Pastırma sıcakları ne zaman başlayacak? Pastırma yazı nedir? gibi sorularının yanıtları merak ediliyor. Pastırma yazı, kutuplardan gelen alçak bir soğuk hava kütlesinin hareketsizleşerek sıcak bir yüksek basınç merkezi oluşturması sonucu ortaya çıkar. Bu merkezin özelliği, istikrarlı bir katmanlaşma yaratan önemli sıcaklık değişimleridir. Pastırma sıcakları ve pastırma yazı hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler.. 
 
PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Pastırma yazı, sonbahar mevsiminde genellikle ekim ayı sonuna doğru ile kasım ayının ikinci haftası arasında meydana gelen sıcak hava dalgasının etkili olduğu, sıcaklıkların mevsim normallerine göre daha yüksek seviyelerde seyrettiği gündüzleri güneşli, geceleri açık ve ayazlı günler için kullanılır.
 

 
PASTIRMA YAZI NEDİR?
Pastırma yazı, kutuplardan gelen alçak bir soğuk hava kütlesinin hareketsizleşerek sıcak bir yüksek basınç merkezi oluşturması sonucu ortaya çıkar. Bu merkezin özelliği, istikrarlı bir katmanlaşma yaratan önemli sıcaklık değişimleridir. Havanın dikey hareketi engellenir ve alçaklarda yoğunlaşan duman, toz vb havanın puslu olmasına yol açar.
 
PASTIRMA SICAKLARI NASIL OLUŞUR?
Pastırma yazı, kutuplardan gelen alçak bir soğuk hava kütlesinin hareketsizleşerek sıcak bir yüksek basınç merkezi oluşturması sonucu ortaya çıkar. Bu merkezin özelliği, istikrarlı bir katmanlaşma yaratan önemli sıcaklık değişimleridir. Havanın dikey hareketi engellenir ve alçaklarda yoğunlaşan duman, toz vb havanın puslu olmasına yol açar.
 

 
Pastırma yazı deyiminin ortaya çıkması, pastırmanın bu donemde hazirlanmasi sebebiyle olmuştur. Gece ve gündüz arası sıcaklıkların birbirine yakın ve sıcak olması sebebi ile; pastırmanin en ideal şekilde kuruması bu donemde olur. Dünyanın pek çok yerinde yaşanan bu dönem Almanya'da "kocakarı yazı", İsveç'te "Azize Birgitta yazı", Amerika Birleşik Devletleri'nde "Yerli yazı" (Indian summer) gibi adlar alır.
 

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