Pastırma sıcağı bitiyor

Ege, Marmara, İç Anadolu, Akdeniz’in batısı ile Batı ve Orta Karadeniz’de kuvvetli sağanak ve fırtına yaşanıyor. İstanbul’da dün sabahın erken saatlerinde başlayan sağanak zaman zaman şiddetini arttırdı. Fırtınanın etkisiyle dev dalgalar oluştu, ağaçlar devrilme aşamasına geldi. Şiddetli yağış vatandaşlara da zor anlar yaşattı, deniz seferleri iptal edildi, tekneler boğazda güçlükle ilerledi. İstanbul’da Pazar gününe kadar etkili olması beklenen güneyli rüzgârlar nedeni ile 16-18 dereceler aralığında mevsim normalleri üzerinde seyretmesi beklenen sıcaklıkların, Pazar günü itibari ile rüzgârın kuzeyli yönlere dönmesi ile birlikte 10 derece civarına gerileyeceği tahmin ediliyor.