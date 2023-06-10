Patlama deprem etkisi yaptı! Esnaf: Basıncı biz yüzümüzde hissettik

Makine ve Kimya Endüstrisi'ne bağlı Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki roket ve patlayıcı fabrikasının dinamik lokumu hazırlama bölümünde meydana gelen patlamada 5 işçi hayatını kaybetmişti. Dumanların yükseldiği fabrikanın çevresinde esnaf ise olaya ilişkin ilk başlarda deprem olduğunu düşündüklerini ifade etti.

"DEPREM SANDIK"



MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikasının çevresindeki bir işletmede çalışan Ali Güleç, patlama anında büyük bir ses duyduklarını belirterek, "Bir anda ses geldi. Sonra da MKE'de patlama olduğunu duyduk. Camlarımızı salladı. Deprem olduğunu sandık en başta ama deprem olmadığını anladık" diye konuştu.

"BASINCI BİZ YÜZÜMÜZDE BİLE HİSSETTİK"



Söz konusu fabrikanın çevresindeki bir başka işletmede çalışan Seyit Ali Atak ise, "Çok basınçlı ve yüksek sesli bir patlama sesi duyduk. Camlar ileriye geriye gitti. O basıncı biz yüzümüzde hissettik. Camlarında birkaç tanesi kırıldı bizim burada. Herhangi bir can kaybımız ve yaralımız yok. Bu şekilde üzülerek bu olaya şahit olduk. İçeride herhangi bir maddi kaybımız yok" açıklamalarında bulundu.