Patronun odasında kendini başından vurdu

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Mobilya Sanayi 24. sokakta meydana geldi. Bir firmada pazarlama sorumlusu olarak çalışan M.S., elindeki silahla patronun odasına girdi. Odada kendisini silahla vuran M.S., tek el ateşle ağır yaralandı.

Silah sesini duyan mesai arkadaşları odaya girdiğinde M.S.'yi kanlar içerisinde yerde buldu. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı.

Olayı duyan eşi ve yakınları hastaneye akın etti. Sinir krizi geçiren eşini yakınları sakinleştirmeye çalışırken, M.S.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.