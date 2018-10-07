Payitaht yeni sezona ‘merhaba’ dedi 

Yeni sezonda daha da güçlenen kadrosu ve etkileyici hikâyesi ile ekrana gelen Payitaht Abdülhamid’in ilk bölümünü tüm ekip birlikte izledi. Dizinin oyuncuları Bülent İnal, Özlem Conker ve Sedef Avcı yemek öncesi diziyle ilgili açıklamalarda bulundu. Dizinin Bidar Sultanı Özlem Conker “Diziye yeni katıldım. Üç sezondur güzel giden bir iş. İnşallah güzel bir şekilde adapte olmuşuzdur” dedi. Sultan Abdülhamid’i oynayan Bülent İnal ise şöyle konuştu: “Biz aynı heyecanla işimizi yapmaya çalışıyoruz. İnşallah seyircimiz de yanımızda olacak geçen senelerdeki gibi. Genelde olumlu tepkiler alıyoruz. İlk başladığında özellikle Sultan Abdülhamid karakterini oynarken biraz eleştiriler olabilir diye düşünüyorduk. Sonrasında sosyal medyada, sokakta sıcak karşıladılar.”