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Pazarcılar çıkan haberlere çiğ ıspanak yiyerek tepki gösterdi

İstanbul’un çeşitli noktalarında ıspanağın içerisinde bulunan yabancı otların tüketilmesi sonrasında çok sayıda vatandaşın zehirlenmesi üzerine çıkan haberlere halk pazarında ıspanak satan esnaf, çiğ ıspanak yiyerek tepki gösterdi.

  • İHA
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İstanbul’un çeşitli bölgelerinde yaşayan 44 kişi önceki gün çeşitli yerlerden aldıkları ıspanakları tükettikten sonra rahatsızlanarak hastanelere başvurdu. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ise yaşanılanların ardından bugün bir açıklama yaptı. Açıklamada faaliyet gösteren satış noktalarından analiz yapılmak üzere taze ıspanak, evlerden ise pişmiş ıspanak yemeği numunesi alındığı belirtildi. Açıklamada alınan numunelerin ileri tetkik sonuçlarında ıspanak içerisinde tespit edilen yabancı ottan kaynaklı yoğun miktarda atropin ve scopalamin maddesi tespit edildiği bildirildi. Zehirlenmeye ıspanaklara karışan patlıcangiller familyasından, atropin ve scopalamin içeren yabancı otların neden olduğu belirtildi.
 
Çiğ ıspanak tüketerek tepki gösterdiler
 
Öte yandan yaşanılanların ardından bugün İstanbul’da halk pazarında ıspanak satan pazarcılar ıspanağın sağlıklı olduğunu çiğ ıspanak yiyerek gösterdi. Ayrıca vatandaşlardan kimisi çıkan haberlere inanmayıp ıspanak tüketmeye devam edeceğini söylerken kimisi ise yemekten korktuğunu söyledi. Ispanak zehirlenmesi ile ilgili çıkan haberlere tepki gösteren pazarcı Kasım Ünal, “Ispanak derin dondurucuya konulduğunda bozulmaz. Çürük ıspanaktan yapmış olabilir. Çürük ıspanağı atıp zarar etmek yerine yemek yapmıştır. Ben kendimi bildim bileli ıspanak yiyorum. Ispanaktan kesinlikle zarar gelmez” dedi.
 
“Ispanak çok severim imkanım olsa haftanın 4 günü yerim”
 
Ispanağı çok sevdiğini söyleyen vatandaş  İsmail Ergin,  “Ispanakta zehirlenme olur mu bu tarz şeyleri bir ara soğan için yapmışlardı. Ispanak üzerinde şuan bir oyun oynanıyor. Ispanak çok severim. İmkanım olsa haftanın 4 günü yerim. Bu zehirlenmelerde ıspanağı etkileyen mutlaka bir yan zehirleyici madde vardır. Yağ ya da içine konulan katkı maddesi olabilir” şeklinde konuştu.
 
“1 gün bile müşterilerimden şikayet almadım”
 
25 senedir pazarcılık yaptığını söyleyen Cevdet Savaş, “25 senedir pazarcılık yapıyorum. Küçüklüğümden beri pazardayım. Ispanağın zehirli olması gibi bir durum olamaz. Taze alın pazardan zehirlenmezsiniz. 1 gün bile müşterilerimden şikayet almadım” dedi.
 
“Ispanağın içine karışan uzun boylu otları satmaya çalışıyorlar”
 
Taze sebze satışı konusunda dikkat edilmesi gerektiğini belirten pazarcı  Orhan Akgün, “Bizce işini kötü yapan esnaflar yüzünden ıspanağın içine karışan uzun boylu otlar oluyor onu satmaya çalışıyorlar. Ispanak en sağlıklı sebzelerden biridir” diye konuştu.
 
“En zehirli ot baldırandır orduyu bile zehirler”
 
46 senedir pazarcılık yapan Mehmet Kurtoğlu ise, “Ispanağın bugüne kadar zehirli olduğu görülmemiş ot karışmıştır içine en zehirli ot baldırandır. Orduyu bile zehirler. Zehirli otlar tesadüfen ıspanağın tarlasına karışmıştır bir kuş getirmiş olabilir o da zehirler. Ispanağa bunu yüklemek yanlış. Yerim tabii ki vatandaş gönül rahatlığı ile yesin. Bir deli kuyuya taş atıyor on akıllı çıkaramıyor” ifadelerini kullandı.
 
“Ispanakların hepsinde olduğuna inanmıyorum”
 
Çıkan haberlere inanmadığını yine ıspanak alacağını söyleyen vatandaş Elif Ekiz, “Ben yine alırım onun ilaç olduğunu düşünüyorum. Geçici bir durum olarak görüyorum. Mantar yine alıyoruz mesela ama birçok insan mantardan zehirleniyor. Ben ıspanakların hepsinde olduğuna inanmıyorum” şeklinde konuştu.

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