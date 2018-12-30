Pazartesi okullar tatil mi kar tatili var mı? 31 Aralık Ankara, Konya, Kayseri yarın okullar tatil mi Valilik MEB son dakika

Pazartesi okullar tatil mi, 31 Aralık kar tatili olan iller hangileri sorusu hakkında Valilik son dakika açıklaması araştırılıyor. Ankara, Konya, Kayseri yarın okullar tatil mi? Okulların tatil olup olmadığı ile ilgili yapılan açıklamalar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava durumu açıklamaları güncel olarak yapılıyor. Vatandaşlar bu açıklamalara bakarak tedbirlerini alıyorlar. Kış aylarının gelmesi ile beraber kar yağışı ülke genelinde etkisini gösteriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz,Doğu Karadeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kayseri, Sivas, Kırşehir, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağışlı geçeceği öngörülüyor. Yağışların; Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa’nın doğusunda kuvvetli (20-40 kg/m2) olmak üzere, kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa'nın doğu ilçelerinde kuvvetli(20-40 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir. Peki kar tatili olacak iller hangileri? Henüz kar tatili ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

KAR TATİLİ OLAN İLLER HANGİLERİ?

Henüz kar tatili olan iller ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamaları haberimizden takip edebilirsiniz.

İL İL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz,Doğu Karadeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kayseri, Sivas, Kırşehir, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfanın doğusunda kuvvetli (20-40 kg/m2) olmak üzere, kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, doğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

Yağışların; Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa'nın doğu ilçelerinde kuvvetli(20-40 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bilecik çevrelerinin akşam saatlerine kadar aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların;yağmur, Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde puslu

ÇANAKKALE °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu

KIRKLARELI °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde puslu

EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

IZMIR °C, 10°C

Parçalı bulutlu

MANISA °C, 6°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 9°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar doğusu ile sabah Antalya'nın doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Göller yöresinde yer yer sis ve pus hadisesiyle birlikte iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı tahmin ediliyor.

ADANA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde doğu ilçeleri sağanak yağışlı

BURDUR °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah puslu

HATAY °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde bölgenin güney ve batısı ile Kayseri, Sivas ve Kırşehir çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.

AKSARAY °C, 0°C

Çok bulutlu, sabah hafif kar yağışlı

ANKARA °C, 1°C

Çok bulutlu, sabah hafif kar yağışlı

CANKIRI °C, 0°C

Çok bulutlu, sabah hafif kar yağışlı

ESKISEHIR °C, 3°C

Çok bulutlu, sabah hafif kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, sabah bölge geneli ile öğleden sonra Zonguldak, Bartın, Bolu ve Düzce çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BARTIN °C, 7°C

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmurlu

BOLU °C, 1°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

DÜZCE °C, 4°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

ZONGULDAK °C, 7°C

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile gece bölgenin doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İç kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 2°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı

SAMSUN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 10°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Günboyu buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ERZURUM °C, -5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

IĞDIR °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı

KARS °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu,bölge genelinin yağışlı geçeceği bekleniyor. Yağışların; Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa'nın doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli(20-40 kg/m2) olmak üzere bölgenin kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

DIYARBAKIR °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GAZIANTEP °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar sağanak yağışlı

SIIRT °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunda kuvvetli olmak üzere gece saatlerine kadar yağmurlu

Kar Neden Yağar ve Nasıl Oluşur?

Doğa olayları arasında sıklıkla karşılaşılan bir tür olarak kar yağışları da dikkat çekmektedir. Kış aylarında daha sık ve daha çok gözlemlenebilen kar yağışlarının nasıl gerçekleştiği, nasıl meydana geldiği ise merak konusu olabilir. Kış ayları boyunca güneş ışınları yeteri kadar güçlü şekilde yeryüzüne inmezler. Bulutların yer aldıkları yüksekliklerde de hava sıcaklıkları haliyle düşüktür. Bu süreçte yerden yükselen su buharı söz konusu düşük sıcaklıktaki tabaka ile karşılaşır. İşte bu anda, süblime adı verilen bir durum yaşanır ve su buharı daha sıvılaşmadan kristalleşir ve katılaşır. Kristalleşerek buz halini alan su buharı tanecikleri, 0,1 milimetrelik çaplara sahip olurlar. Bu kristallerin birbirlerine yapışması da kar tanelerini meydana getirir.

Kar yağışı bu tanelerin yeryüzüne inmesi ile gerçekleşirken, eğer bulutlar ile yer arasında bulunan havanın sıcak olması durumu söz konusu ise kar tanelerinin yağmura dönüşmesi de mümkün olur. Çünkü yeteri kadar ısınmış olan hava bu taneleri sıvı forma çevirecektir. Eğer sıcaklık yeteri kadar yüksek değilse bu taneler aynı kristaller halleri ile yere düşerler ve kar yağışı meydana gelir. Bununla beraber zaman zaman sulu kar (sulu sepken) olarak adlandırılan yağışların olduğu da görülür. Bu tip yağışların asıl sebebi ise yer ile bulutlar arasındaki değişken havalardır. Hava sıcaklığına göre tanelerin aldıkları şekil ya da sahip oldukları formlar da değişebilir.

Kar taneleri çok hafiftirler. Ortalama bir kar tanesi 3 kilometrelik bir mesafeyi yaklaşık 2 saatte tamamlar. Yani bir kar tanesinin hızı, saatte 1,5 kilometre denebilir.

Genel bir yargı olarak kar yağdığında havanın ısındığı sanılır. Fakat bu durum tam olarak böyle değildir. Bunun tam tersi olarak ısınan havanın kar yapmasına ortam oluşturduğu söylenebilir. Çünkü çok soğuk olan hava içinde su bulunma kapasitesi son derece azdır. Zaten bu tarz havalarda yukarı çıkamayan suyun don veya kırağıya dönüşmesi gözlemlenebilir. Böylesine bir hava şartı görülüyor ise kar yağışı meydana gelmez. İşte havanın biraz olsun ısınması ile su buharının yukarıya taşınıp soğuk kütleler ile karşılaşması sonucu ortaya kar yağışı çıkar. İnsanlar da böyle yumuşak havaların kardan dolayı oluştuğunu zannederler.

Kar tanelerinin meydana gelmesi doğal mucizeler arasında gösterilebilir. Her ne kadar günümüzde suni kar üretimi yapılabilse de söz konusu süreç kesinlikle basit bir süreç değildir. Öte yandan gerçek kar tanelerinin tam ortalarında çekirdek şeklinde toz parçacıklarının bulunması, bu parçacıkların olmaması durumunda ise saf suyun kristalleşemediği (-40 derecelerde bile) durumları bile bu doğal mucizeyi kanıtlar niteliktedir.

İlk Suni Kar Üretimi

1975 yılında, Amerika’nın Berkeley, California Üniversitesi’nde ilk suni kar üretimi gerçekleştirildi. Prof. Steve Lindow tarafından “snomax” isimli bir protein toz parçacıkların yerine kullanıldı ve en nihayetinde suni kar üretilmiş oldu. Hatta söz konusu suni kar üretimi 1994 Norveç Kış Olimpiyatları kapsamında da yoğun olarak kullanıldı.

Kar Kristallerinin Yapısı

Altıgen bir şekli olan kar kristalleri, her kolundan 3 ve 12’li farklı kollara ayrılır. Söz konusu dizilişin sebebi olarak ise oksijen atomlarının dizilişi gösterilmektedir, ancak bu önerme henüz kanıtlanmamıştır.

Bir Diğer Kristal Yağışı; Dolu!

Daha çok ılıman iklimlerde ve bahar aylarında görülebilen dolu yağışları, kar tanelerinin oluşumuna benzer bir sürece sahiptir. Isınan havanın taşıdığı su buharı, hava akımlarının da destek olması ise çok daha yüksek noktalara ulaşır. Neredeyse 12.000 metre (12 km) yüksekliğe çıkan bu su buharı, bu alanda -50 derecelik bir hava sıcaklığı ile karşılaşır. İşte burada doğrudan buz kristallerine dönüşen su buharı, yine bu alandaki güçlü hava akımları ile birbirlerine yapışırlar ve buz taneleri haline gelirler. Yani kristal taneler daha da irileşir ve birleşmenin verdiği bir büyüklük söz konusu olur.

Birleşen kristallerin tane haline gelmesi ile bu tanelerin ağır oldukları da fark edilebilir. Ağırlığından dolayı hızlı şekilde yeryüzüne inmeye başlayan buz taneleri, yeryüzü ile bulutlar arasındaki mesafe boyunca sıcaklık ne olursa olsun erimeye pek vakit bulamazlar. Kar tanelerinde olduğu gibi sıcak havada eriyip yağmur olma, soğuk havada formunu koruma durumu yoktur; doğrudan buz taneleri olarak yere düşme mevzu bahistir. Buz tanelerinin, yani doluların çapları en düşük 5 milimetre olarak ifade edilebilir.