Pedal çevirerek tarihi mekanları fotoğraflıyorlar

Telkari Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesince hayata geçirilen “Genç Pedallar Projesi” ile 18 öğrenci ve 3 rehber öğretmen fotoğrafçılık kursuna katılarak çekim teknikleriyle ilgili bilgi aldı. Daha sonra öğrenciler öğrendikleri teknik bilgiyi uygulamaya geçirmek amacıyla il ve ilçeleri gezdi.