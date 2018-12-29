Pedal çevirerek tarihi mekanları fotoğraflıyorlar
Mardin Midyat’ta Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında gençler pedal çevirerek tarihi mekanları fotoğraflıyor.
Telkari Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesince hayata geçirilen “Genç Pedallar Projesi” ile 18 öğrenci ve 3 rehber öğretmen fotoğrafçılık kursuna katılarak çekim teknikleriyle ilgili bilgi aldı. Daha sonra öğrenciler öğrendikleri teknik bilgiyi uygulamaya geçirmek amacıyla il ve ilçeleri gezdi.
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