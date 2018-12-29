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Pedal çevirerek tarihi mekanları fotoğraflıyorlar

Mardin Midyat’ta Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında gençler pedal çevirerek tarihi mekanları fotoğraflıyor.

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Telkari Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesince hayata geçirilen “Genç Pedallar Projesi” ile 18 öğrenci ve 3 rehber öğretmen fotoğrafçılık kursuna katılarak çekim teknikleriyle ilgili bilgi aldı. Daha sonra öğrenciler öğrendikleri teknik bilgiyi uygulamaya geçirmek amacıyla il ve ilçeleri gezdi. 

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