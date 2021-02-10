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Yaşam

Pedasa Antik Kenti'nde kaçak kazı

Bodrum Pedasa Antik Kenti'nde kaçak kazı yapıldığı tespit edildi.

AA10 Şubat 2021 Çarşamba 20:51 - Güncelleme: 10 Şubat 2021 Çarşamba 20:57
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Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Pedasa Antik Kenti'nde kaçak kazı yapıldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.

Pedasa Kalesi civarında kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce kazı yapıldığı ihbarını alan Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü görevlileri, bölgede inceleme yaptı.

İncelemede, mezar olduğu tahmin edilen alanda kaçak kazı yapıldığı belirlendi.

Kaçak kazı yapan kişi veya kişiler hakkında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Öte yandan, görevliler antik kentte kurtarma kazısı yaptı.

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