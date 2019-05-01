Peldanur’un ölümüne insanlık dışı yorum

Küçük kızın ölümü üzerine birçok kişi sosyal medyada üzüntülerini paylaşırken Çolpan I. adlı bir kadın iğrenç bir paylaşım yaptı. Çolpan I’nın “Gelecekte AK Parti’yi destekleyenlerden biri olacaksa bugün bunu yaşamış olması daha iyidir. Değmez bu insanların çocukları için bile” paylaşımı adeta kan dondurdu. Her kesimden büyük tepki çeken insanlık dışı yorumda kullanılan ifadeler ise şöyle: “Her şeyden önemlisi anne baba neyle meşguldü. 4 yaşındaki çocuğun yeri annesinin yanıdır. Annesinin gözünün önünden bir saniye dahi ayrılmaması gerekir. Bakamıyorsan doğurmayacaksın. Ayrıca bize kötü gibi görünen durumlar, belki de bizi daha kötüsünden korumak için öyledir. Yani ilahi adalet var. Yılanın başı küçükken ezilmelidir. O çocuğun ailesi AK Parti’nin yemlediklerinden ise ve bir gün ortalıkta gezinip bilinçsizce AK Parti’yi destekleyenlerden olacaksa bugün bunu yaşamış olması daha iyidir. Değmez bu insanların çocukları için bile olsa...” Sosyal medyada bu yoruma denk gelenler Çolpan I’ya “Nasıl bir canavarsın?” diyerek tepki gösterdi.

Kaybolduktan saatler sonra derede cesedi bulunan minik Peldanur’un ölümü üzerinden sosyal medyada nefretini kusan kadın pes dedirtti.