Pencerede sigara içerken üçüncü kattan düştü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3'üncü katın penceresinde sigara içerken dengesini kaybederek düşen Hacer S.(30) ağır yaralandı.
- DHA
İnegöl´ün Akhisar Mahallesinde apartmanın 3'üncü katında oturan Hacer S., iddiaya göre odasındaki pencereye oturup sigaraya içmeye başladı. Pencerede dengesini kaybeden Hacer S., boşluğa düştü. Yaklaşık 8 metre yükseklikten beton zemine düşen Hacer S., ağır yaralandı.
Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Yapılan kontrolde vücudunun çeşitli yerlerinde kırıkların olduğu öğrenilen Hacer S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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