Pencereden kamyonetin kasasına düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

DHA 06 Mayıs 2021 Perşembe 14:52 - Güncelleme: 06 Mayıs 2021 Perşembe 14:52

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Devrim Mahallesi 3753/23 Sokak'ta meydana geldi. 4 katlı binanın en üst katında oturan Aysu ve Kabil Uykutalp çiftinin çocukları Miray Karakız Uykutalp, pencereye çıktı. Dengesini kaybeden Uykutalp, park halindeki kamyonetin kasasına düştü. Yaralanan minik Miray, ailesi tarafından özel bir hastaneye götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen küçük Miray, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Miray Karakız Uykutalp'ın cenazesi, sabah mezarlıkta kılınan namazın ardından Sarnıç Mezarlığı'na defnedildi.