Pendik'te 7 bin şişe sahte içki ele geçirildi

DHA 10 Haziran 2020 Çarşamba 22:27 - Güncelleme: 10 Haziran 2020 Çarşamba 22:27

Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ile Pendik Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Pendik'te sahte içki imalatı yapılan bir adrese ortaklaşa operasyon düzenledi. Çilingir yardımıyla kapıyı açan ekipler, imalathane olarak kullanılan 3 katlı binada yaptıkları incelemeler sonuncunda içki yapılmak üzere kullanılan 450 litre saf alkol ile satışa hazır halde bulunan, çeşitli markaların markaları yapıştırılmış 7 bin şişe sahte içki ele geçirildi. Binada ayrıca otomatik dolum makinesi, damıtma cihazı, çok sayıda etiket, ambalaj ve boş şişeler bulundu. İmalathane olarak kullanılan binada kimse bulunmazken, daha önce de kaçak içki imalatı yapmaktan cezaevine girmiş olan şüpheli K.B'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.