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Pendik'te bir evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Pendik'te bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.

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Alınan bilgiye göre, Doğu Mahallesi Hatboyu Caddesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
 
İhbar üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Daha sonra gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.
 
Yangının çıktığı evde bulunan Hatice (66), Emine (50) ve Ayşe Karabıyık (93) itfaiye ekiplerince dışarı çıkartıldı.
 
Dumandan etkilendikleri belirtilen şahıslar, hastaneye kaldırıldı. Yaşlı kadınların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
 
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

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