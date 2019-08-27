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Pendik'te parkta oynayan Hiranur'un yaralanmasında saçmanın öldürücü olup olmadığı tespit edilemedi

Pendik'te evinin penceresinden ateş açarak çocuk parkında oynayan 7 yaşındaki H.D'nin silahla yaralanmasına neden olduğu iddia edilen tutuklu sanık Barış Balcı'nın yargılandığı dava kapsamında, Adli Tıp Kurumundan istenen rapor mahkemeye ulaştı.

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Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi Balistik Şubesi uzmanlarınca hazırlanan ve davanın görüldüğü Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen raporda, mahkeme heyetinin atış yapılan silahın öldürücü özellik taşıyıp taşımadığı, mağdurun vücudundan çıkartılan saçma tanesinin vücuduna girmeden önce herhangi bir yere çarpıp çarpmadığının tespiti hususlarında rapor düzenlenmesi istediği belirtildi.

Raporda, incelenen paraşüt tipi olan saçma tanesinin deforme olup kaide kısmının dairesel yapısının bozulmuş ve deformasyondan dolayı yassılaşmış olduğu belirtildi.

Söz konusu saçmanın genelde hava basıncı ya da hazne içerisinde karbondioksit tüpü bulunan gaz basıncı ile çalışan tabanca ya da tüfeklerde kullanıldığı kaydedilen raporda, olayda kullanılan gaz basıncı ile çalışan tabanca ve uygun saçmalar ile test atışları yapılsa dahi, aynı bekleme koşulları sağlanmadan ve aynı iklim koşulları oluşturulmadan yapılan atışlarda farklılıklar gözlenebileceği vurgulandı.

Raporda, silah üreticisi firmalar tarafından bildirilen "tesir mesafesi" kavramının isabet kabiliyeti ile ilgili bir husus olup yaralama yapabilme kabiliyetini yansıtmadığını, yara balistiği açısından tesir mesafesinin kullanılan silahın ve fişeğin özelliklerine, fişek içerisinde kullanılan barutun cins ve miktarına, ortam koşulları ve diğer bazı fiziksel şartlara bağlı olacağından bu hususta kesin bir mütalaa verilemediği bildirildi.

İnceleme kapsamında gaz basıncı ya da sıkıştırılmış hava basıncı ile çalışan tüfek ile atış poligonunda paraşüt tipi saçma taneleri kullanılarak üzerine bez gerilen bir suntaya deneysel atış yapıldığı bilgisi verilen raporda, söz konusu saçmaların çeşitli mesafelerden atışlarında bezi delerek suntaya saplandığı aktarıldı.

Raporda, mahkeme heyetince sorulan hususlarda Adli Tıp Kurumu 2. İhtisas Kurulundan görüş alınmasının uygun olduğu, bu nedenle incelemesi tamamlanan tüm emanet eşyalarının ilgili ihtisas kuruluna gönderildiği belirtildi.

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