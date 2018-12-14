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Pendik’te genç kız amcasının evinde ölü bulundu

Pendik’te 18 yaşında ki bir genç kız amcasının evinde henüz bilinmeyen bir nedenle ölü bulundu. Olayda amcasının oğlu ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Olay,04.30 saatlerinde, Pendik Kavakpınar Mahallesi Yeşiltepe sokakta  bir evde meydana geldi. İddiaya göre amcasının evinde, amcası ve amcasının eşi olmadığı bir zamanda kuzeni Erdem A. ile birlikte kalan,  Ezgi Zeynep Ç. (18) henüz bilinmeyen bir nedenle hareketsiz bir şekilde yatmaya başladı.  Kuzen Erdem A.’nın bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri eve geldiklerinde Ezgi Zeynep Ç.  isimli genç kızın öldüğünü tespit etti. Olay yerine Polis ekipleri çağrıldı. Polis olay yeri inceleme ekiplerinin inceleme yaptı. Olayı öğrenen aile, eve gelince büyük bir şok yaşadı. 
 
Nöbetçi savcının da olay yerinde incelemesinin ardından cenaze,  Pendik Marmara Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
 
Olayın normal ölüm mü yoksa cinayet mi olduğu yapılan incelemeler sonucu ortaya çıkacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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