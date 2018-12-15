Pendik'te lokantada cinayet: 1 ölü, 2 yaralı
Pendik'te bir lokantada alacak verecek kavgasında silahlar konuştu. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.
- İHA
Edinilen bilgilere göre, olay, Pendik Altkaynarca Mahallesi Aydınlıyolu Caddesi'nde bulunan bir lokantada yaşandı. İddiaya göre, lokantada çıkan alacak verecek kavgasında silahlar konuştu. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.