Pendik'te parkta oynayan çocuğa ateş eden zanlı için 23 yıl hapis istendi
İstanbul Pendik'te çocuk parkında 7 yaşındaki H.D.'yi silahla yaraladığı iddiasıyla tutuklanan şüpheli hakkında toplam 23 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
- DHA
İstanbul Pendik'te oturduğu sitenin parkında oynayan 7 yaşındaki H.D.'ye gürültü yaptığı gerekçesi ile ateş ederek yaralayan B.B. hakkında, "çocuğu öldürmeye teşebbüs" ve "korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" suçlarından 23 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.
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