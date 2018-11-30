Pendik'te pompalı tüfekli soygun girişimi: 1 yaralı
Pendik'te pompalı tüfekli zanlılar bir kuyumcuya soygun girişiminde bulundu.
- İHA
Kuyumcuyu yaralayan zanlılar bir şey çalmadan kayıplara karıştı. Olay, Pendik Ertuğrulgazi Mahallesi Kulaç Sokak'ta saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, pompalı tüfekli 2 soyguncu gözlerine kestirdikleri bir kuyumcuya girdi. Kuyumcu Sunay Erdoğan'ı tüfekle tehdit eden zanlılar altın ve paraları istedi. Kuyumcu Erdoğan'ın direnmesi üzerine zanlılar tüfekle ateş etti. Erdoğan bacaklarından yaralanırken soyguncular bir şey çalmadan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler olayla ilgili çalışma başlatırken hastaneye kaldırılan kuyumcu Erdoğan'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
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