Pes etmeyen kahraman öğretmenler

Türkiye’nin dört bir yanında görev yapan ve hayatını öğrencilerine adayan öğretmenlerden kimi dışlanan öğrencisinin bir dahi olduğunu keşfetti, kimi köy okulunda yemenilerden yaptığı toplarla şampiyonlar yetiştirdi. Kimi de, terörün kurşunlarına hedef olsa da arkasında bıraktığı öğrencilerine rehber olmaya devam ediyor. İşte bu öğretmenlerin hikâyeleri, uzun soluklu bir hazırlık ve çekim sürecinin ardından beş ayrı kısa film ile ekrana taşınıyor.

DÜNYAYI DEĞİŞTİRDİLER

Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, bu yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlamak için öğretmenlere yaraşır özel bir projeye imza atmak istediklerini, bu nedenle dokunuşlarıyla öğrencilerine ışık olan, fark yaratan öğretmenlerin ilham veren hikâyelerini tarihe not düşmek için kayıt altına aldıklarını söyledi. Karasar, “Onlar ‘Tek bir öğretmen ne yapabilir, bu koca dünyada neyi değiştirebilir’ demedi, isterlerse her şeyi değiştirebileceklerini kanıtladı” dedi.