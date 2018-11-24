Pes etmeyen kahraman öğretmenler
Kahraman öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı desteğiyle Maltepe Üniversitesi tarafından hazırlanan filmde bir araya geldi.
- İREM ERBAŞ
Türkiye’nin dört bir yanında görev yapan ve hayatını öğrencilerine adayan öğretmenlerden kimi dışlanan öğrencisinin bir dahi olduğunu keşfetti, kimi köy okulunda yemenilerden yaptığı toplarla şampiyonlar yetiştirdi. Kimi de, terörün kurşunlarına hedef olsa da arkasında bıraktığı öğrencilerine rehber olmaya devam ediyor. İşte bu öğretmenlerin hikâyeleri, uzun soluklu bir hazırlık ve çekim sürecinin ardından beş ayrı kısa film ile ekrana taşınıyor.
DÜNYAYI DEĞİŞTİRDİLER
Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, bu yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlamak için öğretmenlere yaraşır özel bir projeye imza atmak istediklerini, bu nedenle dokunuşlarıyla öğrencilerine ışık olan, fark yaratan öğretmenlerin ilham veren hikâyelerini tarihe not düşmek için kayıt altına aldıklarını söyledi. Karasar, “Onlar ‘Tek bir öğretmen ne yapabilir, bu koca dünyada neyi değiştirebilir’ demedi, isterlerse her şeyi değiştirebileceklerini kanıtladı” dedi.
Türkiye Mozart’ını keşfetti
Müzik öğretmeni Özgen Zeybek, görev yaptığı İstanbul Beykoz’daki Sadettin Gökçepınar İlköğretim Okulu’nun bayrak töreninde, bir öğrencinin İstiklal Marşı’nı kusursuz söylediğini fark etti. 5. sınıf öğrencisi otizmli Yunus Yazar’ı, adını tarihe yazdırabilecek bir dehayı, müzik dünyasına kazandırdı. Zeybek, öğrencisinin İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Piyano Bölümü’ne üstün başarıyla girmesini sağladı.
Konuları tahterevalli ile öğretti
İbrahim Evren Özer, fen bilimlerini öğrencilerine en doğru yöntemlerle öğretmek için imkânsızlıklarla mücadele ediyor. Laboratuvarı olmayan okullarda çalıştığı için öğrencilerini parka götüren Özer, tahterevalliyi, salıncağı ve kaydırağı kullanan öğrencilerine enerji dönüşümü, hız, yükseklik, kuvvet yönü, ağırlık konularını uygulamalı öğretiyor.
TÜBİTAK’tan ödül
Özer’in sayısız öğrencisi TÜBİTAK başta olmak üzere bilim ve proje ödülleri kazandı. Onlardan biri Atatürk Fen Lisesi öğrencisi Sanem Parlak, TÜBİTAK Robot Yarışması’nda şampiyon, Türkiye en iyi deney ve rapor yazma yarışmasında birinci oldu.
Eğer ben gitmezsem kim gidecek?
Müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, tayininin çıktığı Batman’a “Orası da bizim vatanımız. Ben gitmezsem, arkadaşlarım gitmezse kim gidecek” diyerek yola koyuldu.
O’NUN İZİNDE
Kozluk Çok Programlı Lisesi’nde görev yapmaya başlayan Yalçın, 100 Ses Gençlik Korosu’nun sopranosuydu. 2017’de öğrencilerine karnelerini vermenin mutluluğunu yaşayan Yalçın, tören sonrası arkadaşlarıyla bulunduğu aracın içinde, PKK’lı teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit oldu. Müziğe olan ilgisini keşfettiği Güven Gümerkan ise öğretmeninin kendisine çalmayı öğrettiği gitarı elinden bırakmıyor ve konservatuarı hedefliyor.
Türkiye’nin en genç araştırmacısı seçildi
Antalya Bilim ve Sanat Merkezi’nde tarih öğretmenliği yapan Sedat Altaş, derse ilgisi olmayan Buse Dikmen’i bir tarih aşığı yaptı. “Sedat hocayla birlikte tarih benim için bir ezber dersi olmaktan çıktı, artık nereye baksam tarih görüyorum” diyen Dikmen, öğretmeninin açtığı yoldan yürüdü. Birçok sempozyumda bildiri sundu ve “Türkiye’nin En Genç Araştırmacısı” seçildi.
Taşlardan gülle topu yaptı
Konya Türkmenkarahüyük Köyü Okulu’na ilk kez bir beden öğretmeni atandı. 682 nüfuslu köye atanan Cansu Ceylan, okula geldiğinde değil spor odası, bir top bile yoktu. Onlara gülle atmayı ağır taşlarla öğretti, süpürge çubuklarından cirit sopası, saman balyasından yüksek atlama minderi yaptı. Geleneksel sporların yanı sıra öğrencilerine ragbi, bocce, badminton, dart ve çim hokeyi öğretti. Cansu öğretmenin takımı, 2018 Ragbi Flag Football Türkiye şampiyonu oldu. 61 öğrencisinden 46’sı ise lisanslı sporcu olarak yarışmalara katılıyor.
Şehitlerimizi unutmadık
Şanlıurfa'dan memleketi Gümüşhane’ye giderken Tunceli’de terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırıldıktan sonra şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz’ın Siverek ilçesindeki öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü buruk kutladı. Yılmaz’ın isminin verildiği Çiftçibaşı Mahallesi’ndeki ilkokulda düzenlenen etkinlikte şehit öğretmenin öğrencileri, sınıf tahtasına “Seni unutmadık Necmettin öğretmen” yazdı ve masadaki fotoğrafına karanfil bıraktı. “Keşke öğretmenimiz burada olsaydı” diyen öğrencisi Bircan Çaçan “Biz onu unutmayacağız. O çok iyi bir öğretmendi. Necmettin öğretmenimizi çok özledik. Allah mekanını cennet eylesin.” diye konuştu. Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde, terör örgütü PKK’nın patlayıcı yüklü araçla düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden öğretmen Oğuz Uysal da mezarı başında anıldı. İlçeye bağlı Korgan köyü Akbal mezrasında öğrenciler, “24 Kasım Öğretmenler Günü” dolayısıyla, 9 Ekim 2016’da teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda şehit olan öğretmenleri Oğuz Uysal’ın mezarını ziyaret etti. Öğrenciler, şehit öğretmenlerinin mezarına gül bıraktı ve dua okudu.
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