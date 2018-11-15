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Pet shop’ta yangın çıktı, farklı türdeki kuşlar telef oldu

Karabük’te pet shop mağazasında elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında farklı türde bulunan çok sayıda kuş telef oldu.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi İnönü Caddesi’nde Mehmet Kılıç’a ait pet shop mağazasında ilk belirlemelere göre elektrik kontağından dolayı yangın çıktı.
 
Dükkanda farklı türde bulunan çok sayıda kuş alevlerden ve dumandan etkilenerek telef oldu. Alevlerin bir anda sardığı yangına olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Dükkandaki bazı hayvanlarda çevredeki vatandaşların yardımı ile yangından kurtarıldı.
 
Polis yangın ile ilgili inceleme başlattı.

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