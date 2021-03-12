Pikap ile tır çarpıştı: 3 yaralı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde pikap ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Nevzat Cin idaresindeki 34 VDM 91 plakalı pikap ile aynı yönde seyreden Cafer Küçükdemirce yönetimindeki 42 CPU 54 plakalı tır, Sakarya-Bilecik D650 kara yolu Adapazarı istikameti Karaçam mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada sürücüler ile Reşat Gökdeniz yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Adapazarı istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.