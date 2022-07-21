Pınar Damar cinayetinde 1 şüpheli gözaltına alındı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Damar'ın dün Mahmutbey Mahallesi'ndeki ormanlık alanda cansız bedeninin bulunmasına ilişkin inceleme başlattı.

Araştırma sırasında, olayın şüphelisi olabileceği değerlendirilen, maktul Pınar Damar'ın kuzeniyle evli olduğu öğrenilen M.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

M.A'nın, maktulün cenazesinin kaldırıldığı Adli Tıp Kurumu önünde ailesiyle birlikte bekleyenler arasında olduğu ve o sırada gözaltına alındığı öğrenildi.

Şüpheli M.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

- Olay

Çalıştığı iş yerinden 18 Temmuz pazartesi akşam saatlerinde ayrılan Pınar Damar'dan bir daha haber alınamamıştı.

Ailesi, ertesi sabah kızları hakkında kayıp başvurusu yapmış, aynı gün akşam saatlerinde de Damar'ın cansız bedeni bulunmuştu.