İSTANBUL 9°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9827
  • EURO
    6,6014
  • ALTIN
    303.457
  • BIST100
    119625
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Pisa Kulesi'ni andırıyor! 9 asırdır depremlere meydan okuyor
Yaşam

Pisa Kulesi'ni andırıyor! 9 asırdır depremlere meydan okuyor

Elazığ’ın tarihi Harput Mahallesi'ndeki, 1156 yılında yapılan ve İtalya’daki dünyaca ünlü Pisa Kulesi'ni andıran Ulu Camisi'nin 7 derecelik eğime sahip minaresi, 6.8 büyüklüğündeki depremde etkilenmedi.

DHA31.01.2020  12:34 - Güncelleme: 31.01.2020  12:34

Harput’ta bulunan ve yüzyıllara meydan okuyan Ulu Camisi’nin, 1156 yılında Artuklu beylerinden Kara Arslan tarafından inşa edildiği biliniyor. Kesme taştan yapılan caminin Selçuklu motifleriyle bezeli minaresi de prizmal bir kaide üzerine taş örgüyle yapılmış. Çeşitli efsanelere de konu olan minare doğuya doğru 7 derecelik eğik durmasıyla ünlendi. Ulu Camisi ve minaresi, deprem fay hattı üzerinde bulunan Elazığ’da, şu ana kadar yaşanan depremlerde hasar almadı.

PİSA KULESİ'NDEN 20 YIL ÖNCE YAPILDI

Minarede, 24 Ocak’ta yaşanan 6.8 büyüklüğündeki Elazığ depreminden sonra Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan incelemede zarar meydana gelmediği belirlendi. Ancak muhtemel depremlere ve diğer doğal etkilere karşı gerekli tedbirlerin belirlenmesi için ‘bilim heyeti’ oluşturulmasına karar verildi.

Ulu Camisi’nin minaresi, yapımından 20 yıl sonra 1176'da inşaa edilen İtalya'daki Pisa Kulesi de dahil dünyada, ayaktaki en eğik kule tipi yapı olarak kabul ediliyor.

Bedensel engelli oğlu için evinin balkonuna demirciye asansör yaptırdı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

İsrail'i açık açık tehdit etmişti: Feshettiler
İsrail'i açık açık tehdit etmişti: Feshettiler

İsrail'i açık açık tehdit etmişti: Feshettiler

Suudi Arabistan'ı vuracaklardı, füze ellerinde patladı! Çok sayıda İranlı öldü
Suudi Arabistan'ı vuracaklardı, füze ellerinde patladı! Çok sayıda İranlı öldü

Suudi Arabistan'ı vuracaklardı, füze ellerinde patladı! Çok sayıda İranlı öldü

Perde arkası ortaya çıktı
Perde arkası ortaya çıktı

Perde arkası ortaya çıktı

UMH güçleri Libya'da Rus İHA'sını vurdu
UMH güçleri Libya'da Rus İHA'sını vurdu

UMH güçleri Libya'da Rus İHA'sını vurdu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.