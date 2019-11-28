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Piyanonun altın kızı Viyana’da birinci

Viyana’da düzenlenen ve 16 ülkenin piyanistlerinin yer aldığı Edelweiss 2019 Uluslararası Piyano Yarışması’na Antalya’dan katılan 8 yaşındaki Nil Göksel birinci oldu.

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Sekiz yaşındaki Nil Göksel, Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenen “Edelweiss 2019 Uluslararası Piyano Yarışması”ndan birincilikle döndü. Aynı yarışmada İpek Kara da ikincilik elde etti. Nil Göksel, 16 ülkeden çeşitli yaş grubundan piyanistlerin eserleriyle katıldığı yarışmada, kendi yaş kategorisinde büyük başarıya imza atarak, tüm Türkiye’yi gururlandırdı. 

ÖDÜLLERİ TOPLADI

2017 yılında Antalya’da İsmail Baha Sürelsan Konservatuarı’nda piyano eğitimi almaya başlayan Nil Göksel, eğitimine Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı’nda devam ediyor. Nil Göksel daha önce de Çukurova Üniversitesi Adana Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Rhapsody Piyano Festivali ve Yarışması’nda, İstanbul Pera Güzel Sanatlar Lisesi’nin düzenlediği 14. Uluslararası Pera Piyano Festivali ve Yarışması’nda, İzmir Mozart Akademi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Mozart Akademi Piyano Festivali ve Yarışması ile 17. Uluslararası Viva-Music yarışmalarında kendi kategorisinde birincilikler elde etti. 

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