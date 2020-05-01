Polis 13 saatte 267 noktada denetim yaptı

İHA 01 Mayıs 2020 Cuma 02:24 - Güncelleme: 01 Mayıs 2020 Cuma 02:24

Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri dün tüm Türkiye genlinde olduğu gibi Ereğli ilçesinde de ’Türkiye Güven Uygulaması’ kapsamında 267 noktada denetim yaptı. Polis ekipleri 13 saat içerisinde 10 kafe, 44 kahvehane, 12 kuaför, 72 market ve bakkal, 18 tekel bayii, 14 fırın, 6 taksi durağı, 11 park, bahçe ve mesire alanı, 15 ticari taksi, 12 dolmuş, 50 araç ve 3 cami olmak üzere toplam 267 noktada kontrol yaptı. Yapılan denetimler sırasında 6 şahsın 20 yaş altı sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 35 şahsın sosyal mesafe kuralına uymadığı tespit edilerek toplam 41 kişiye idari yaptırım uygulamak üzere tutanak tutulduğu öğrenildi.