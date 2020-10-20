Polis ekiplerince bir otobüste yapılan aramada oyuncak ayı içerisinde esrar ele geçirildi

AA 20 Ekim 2020 Salı 17:30 - Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 18:15

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri koordineli çalışma sonucu, Malatya-Elazığ kara yolu uygulama noktasında, batı illerine giden bir yolcu otobüsünde arama yaptı.

Aramada, yaklaşık 3 kilogramı oyuncak ayı içerisinde, kalan kısmı da valizde olmak üzere 6 kilo 224 gram kubar esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan D.T, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli mercilere sevk edilecek.