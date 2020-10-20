İSTANBUL 18°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ekim 2020 Salı / 3 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8803
  • EURO
    9,3214
  • ALTIN
    483.841
  • BIST100
    1210.41
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Polis ekiplerince bir otobüste yapılan aramada oyuncak ayı içerisinde esrar ele geçirildi
Yaşam

Polis ekiplerince bir otobüste yapılan aramada oyuncak ayı içerisinde esrar ele geçirildi

Malatya'da durdurulan bir otobüste, oyuncak ayı içerisine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan D.T, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adli mercilere sevk edilecek.

AA20 Ekim 2020 Salı 17:30 - Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 18:15
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri koordineli çalışma sonucu, Malatya-Elazığ kara yolu uygulama noktasında, batı illerine giden bir yolcu otobüsünde arama yaptı.

Aramada, yaklaşık 3 kilogramı oyuncak ayı içerisinde, kalan kısmı da valizde olmak üzere 6 kilo 224 gram kubar esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan D.T, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli mercilere sevk edilecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.