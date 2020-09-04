Polis ekiplerinden kına baskını: Toplam 75 bin TL ceza

DHA 04 Eylül 2020 Cuma 00:21 - Güncelleme: 04 Eylül 2020 Cuma 00:21

Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi'ndeki bir salonda kına gecesi düzenlendiği ve koronavirüs tedbirlerine uyulmadığı yönünde ihbar aldı. Kentte artan koronavirüs vakalarını önlemek amacıyla çalışmalarını sürdüren ekipler, ihbar üzerine harekete geçti. Baskında salonda koronavirüs tedbirlerine uymayan 24 kişi tespit edildi. Polis ekipleri 24 kişiye toplam 75 bin 600 TL para cezası uyguladı. Ekipler, kaçak kına gecesi düzenleyen salon sahibi Abdurrahman G. hakkında ise adli işlem yaptı.

Kına gecesinde dansöz oynatılması ve sosyal mesafenin hiçe sayılması ise dikkati çekti.