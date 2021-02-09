Polise şikayet ettiği şüpheli tarafından çocuklarının önünde vuruldu

DHA 09 Şubat 2021 Salı 09:04 - Güncelleme: 09 Şubat 2021 Salı 09:05

Olay, bugün saat 01.00 sıralarında Ballıkuyu Mahallesi 1053 sokakta meydana geldi. İddaya göre, Mustafa K.(29) iki gün önce sokakta pompalı tüfek ile rastgele sağa sola ateş açtı. Bunun üzerine, iki çocuk babası olduğu öğrenilen Kemal G., çocuklarına zarar gelmesinden korktuğu için Mustafa K.'yı polise şikayet etti. Olaydan iki gün sonra Kemal G.'nin kendisini şikayet ettiğini öğrenen Mustafa K., kendi evinin çatısına çıkarak, çatıda oturan Kemal G.'ye çocuklarının önünde pompalı tüfekle art arda ateş açtı. Kemal G., sağ baldırına ve göğsünün sol tarafına isabet eden saçmalar nedeniyle yaralandı. Talihsiz adam kanlar içerisinde yere yığılırken, olayı gerçekleştiren Mustafa K. olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Kemal G., ambulansa alınarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştarıma Hastanesi'ne sevk edildi. Kemal G.'nin durumunun iyi olduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan, polis ekipleri olayı gerçekleştiren Mustafa K.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Kendini şikayet ettiği gerekçesiyle Kemal G.'yi pompalı tüfekle vuran şüpheli Mustafa K.'nın, Çocuk Kaçırma ve alıkoyma, motosiklet hırsızlığı, kasten yaralama, açıktan hırsızlık, yağma ve reşit olmayan kişi ile cinsel ilişki gibi birçok suçtan kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Mustafa K.'nin yakalanması için çalışmalar sürerken, polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.