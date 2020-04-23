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Yaşam

Polise yakalanan şahıs, eşcinselim diyerek kaçırıldığını iddia etti

Adana'da polisin ‘dur' ihtarına uymayan otomobil 8 kilometre boyunca kaçtıktan sonra otomobilini terk etti. Sürücü kaçarken araçta bulunan 2 kişide kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı. Yakalanan bir kişi gazetecilere, “Eşcinselim” diyerek kaçırıldığı öne sürdü.

IHA23 Nisan 2020 Perşembe 08:07 - Güncelleme: 23 Nisan 2020 Perşembe 08:07
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Alınan bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı uygulama yapan polis ekipleri, 34 LH 9713 plakalı otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu. Ancak araç sürücüsü ihtara uymayarak kaçmaya başladı. Yaklaşık 8 kilometre boyunca otomobil sürücüsü polis ekiplerinden kaçtı. Sonra Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi 77232 sokağa giren otomobil sürücüsü aracını bıraktı. Araç sürücüsü ve içerisinde bulunan 1’i kadın 2 kişide otomobilden inerek kaçtı.

Polis mahallede yaptığı arama çalışmalarında otomobilde yolcu konumunda bulunan isimleri öğrenilemeyen bir kadın ile erkeği gözaltına aldı.

Gözaltına alınan erkek şahıs,” Eşcinselim” diyerek kaçırıldığını iddia etti.

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