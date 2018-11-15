Kemer görünümlü bıçakla gasp ettiler

Sevgili İtalya, inanılmaz güzel günlerin geçirdim seninle, her şey için teşekkürler

Olay merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Suriye uyruklu 3 kişi, H.S. isimli bir başka Suriye vatandaşının evine girdi. Evde bulunan H.S. ve misafirleri G.Ş. ile U.Ş'e ait cep telefonu ve paraları alan şahıslar aynı zamanda yanlarındaki bıçakla 3 kişiyi tehdit etti.

Cep telefonlarını ve paraları alan 3 şahıs, daha sonra kaçarak evden uzaklaşırken ev sahibi H.S. olayla ilgili emniyete ihbarda bulundu.

İhbarı değerlendiren Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili yaptıkları araştırmada gaspçıların B.E, H.H. ve F.M. isimli şahıslar olduğunu tespit etti. Şahısların yakalanması için çalışmalara başlayan gasp ekipleri, suçu işleyen B.E. ile H.H'yi yakaladı. Mağdurların şikayetlerinde bıçak kullanıldığını söylemesi sebebiyle gasp polisi şahısların üzerinde ve evlerinde suç esnasında kullanılan bıçağı aradı.