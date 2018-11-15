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Kemer görünümlü bıçakla gasp ettiler

Bursa'da üç kişi, kemer şeklinde özel yaptırılan ve kolaylıkla bele takılan bir bıçakla 3 vatandaşı gasp etti. Yapılan şikayet üzerine harekete geçen gasp ekipleri, iki şahsı kullandıkları özel yapım kemer görünümlü bıçakla birlikte yakaladı.

  • İHA
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Sevgili İtalya, inanılmaz güzel günlerin geçirdim seninle, her şey için teşekkürler
 
Olay merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Suriye uyruklu 3 kişi, H.S. isimli bir başka Suriye vatandaşının evine girdi. Evde bulunan H.S. ve misafirleri G.Ş. ile U.Ş'e ait cep telefonu ve paraları alan şahıslar aynı zamanda yanlarındaki bıçakla 3 kişiyi tehdit etti.
 
Polisi bile ÅŸok ettiler... Kemer gÃ¶rÃ¼nÃ¼mlÃ¼, 63 santim
 
Cep telefonlarını ve paraları alan 3 şahıs, daha sonra kaçarak evden uzaklaşırken ev sahibi H.S. olayla ilgili emniyete ihbarda bulundu.
 
İhbarı değerlendiren Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili yaptıkları araştırmada gaspçıların B.E, H.H. ve F.M. isimli şahıslar olduğunu tespit etti. Şahısların yakalanması için çalışmalara başlayan gasp ekipleri, suçu işleyen B.E. ile H.H'yi yakaladı. Mağdurların şikayetlerinde bıçak kullanıldığını söylemesi sebebiyle gasp polisi şahısların üzerinde ve evlerinde suç esnasında kullanılan bıçağı aradı.
 
Şahıslar evde bıçak olmadığını ve iddia edildiği gibi bıçak kullanmadıklarını ileri sürerken polis ekipleri evde yaptıkları aramada özel yapım olduğu öğrenilen kemer görünümlü üzerinde metal perçinler olan kılıf içerisinde namlu kısmı 63 cm olan bir bıçak ele geçirdi.
 
Bursa'da ilk defa ele geçirildiği öğrenilen bıçak, içerisinde saklanılan kemer sayesinde fark edilmiyorken, bıçağın son derece keskin olduğu görüldü. Polis ekipleri bıçağa el koyarken, yakalanan 2 zanlı adliyeye sevk edildi. 
 

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