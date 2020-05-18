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Yaşam

Polisin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, 2 araca çarpıp yakalandı

Karaman'da, Narko tim ekibinin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü otomobiliyle, 2 araca çarpıktan sonra yakalandı. Araç içindeki 2'si kadın 4 kişi gözaltına alındı.

DHA18 Mayıs 2020 Pazartesi 22:37 - Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 22:37
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Akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Narko tim ekipleri takibe aldıkları 06 FE 3020 plakalı otomobili, durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Sürücü kaçmaya çalıştığı sırada 2 araca çarptı. Polisin takibi sırasında kaçan sürücü, Valilik kavşağında önü kesilerek durduruldu. Otomobildeki 2'si kadın 4 kişi yapılan üst aramasının ardından gözaltına alındı. Kadınların hamile oldukları belirlendi. Otomobilde detaylı inceleme yapılmak için çekiciyle Yunus Emre Polis Merkezi otoparkına götürüldü.

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