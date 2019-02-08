Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü 20 kilometrelik kovalamanın ardından yakayı ele verdi
- İHA
Adana’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan otomobil 20 kilometrelik kovalamaca sonucunda yakalandı. Otomobil içerisinde sürücüde dahil olmak üzere ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 8 Suriye uyruklu vatandaş gözaltına alındı.
Olay, Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunun Mersin yönünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoban içerisinde sabit asayiş uygulamasında ‘dur’ ihtarına uymayan 31 MA 3947 plakalı otomobil sürücüsü kaçmaya başladı. Otoyol üzerinde 20 kilometrelik süren kovalamaca sonucunda otomobil kıskıvrak yakalandı. Otomobil sürücüsü de dahil olmak üzere ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 8 Suriye uyruklu vatandaş yakalanarak gözaltına alındı.
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