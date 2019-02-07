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Sincan'da polisin kahramanlığı zanlıları yakalattı

Sincan'da iki grup arasındaki silahlı kavgaya müdahale eden polis, şüphelilerin bulunduğu otomobili durdurdu. Aniden hareket eden araca açık olan kapıdan son anda giren polisle zanlılar arasında boğuşma yaşandı. Hareket halindeki otomobilden atlayarak kaçmaya çalışan şüpheli, polis tarafından bacağından vurularak yakalandı.

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Ankara'nın Sincan ilçesinde dün gece aksiyon filmlerini aratmayan bir olay yaşandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, polis, ihbar üzerine 06 BCD 853 ve 06 EH 971 plakalı otomobillerle Pınarbaşı Mahallesi'ne gelen iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya müdahale etti.

Polis ekiplerini gören şüpheliler, araçlarına binerek kaçmaya başladı.

Ekipler, ilk olarak 06 EH 971 plakalı otomobili durdurarak içinde bulunan biri kadın iki kişiyi gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada bir pompalı tüfek ele geçirildi.

Şüphelileri karakola götürmek için yola çıkan ekipler, kavgaya karışanların bulunduğu diğer otomobilin, Pınarbaşı Mahallesi 93. Cadde üzerinde seyir halinde olduğunu belirledi.

KAÇAN ARACIN İÇERİSİNE ATLADI

Önünü keserek diğer aracı durduran ekipte bulunan polis memuru Harun Şimşek, şüphelileri araçtan indirmek için otomobilin kapısını açtı. Aracın sürücü koltuğundaki zanlı Kalender M, aniden gaza basarak kaçmaya başladı. Bu sırada polis memuru, otomobilin açık kapısından içeri atladı.

Polis memuru Harun Şimşek, yaklaşık 300 metre boyunca otomobilde bulunan silahlı zanlılarla boğuştu.

ŞÜPHELİLERİN PEŞİNİ BIRAKMADI

Şüpheli Kalender M, hareket halindeki araçtan atlayarak kaçmaya başladı. Harun Şimşek de aracı durdurarak zanlının peşine düştü.

Kalender M, bir süre devam eden kovalamacanın ardından polise ateş etmeye başladı. Bunun üzerine silahını kullanan polis, şüpheliyi bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Silahıyla birlikte yakalanan zanlı, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Araçta bulunan diğer zanlı Murat G. ise otomobili boş bir arazide bırakıp kaçmaya çalıştı. Murat G, bir süre sonra yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olay yerinde bir tabanca ve 5 boş kovan bulan güvenlik güçleri, zanlının boş araziye bıraktığı araçta 17 fişek ele geçirdi.

Şüphelilerin, birçok suçtan sabıka kaydının olduğu öğrenildi.

Olayın ardından zanlıların yakalanmasını sağlayan polis memuru Şimşek, polis telsizinden amirleri tarafından tebrik edildi.

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