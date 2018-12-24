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Polisin silahla vurduğu kayınbiraderi yaşamını yitirdi

Şanlıurfa'da polis memurunun, tartışma sırasında silahla ağır yaraladığı kayınbiraderi hastanede hayatını kaybetti.

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Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesinin Ertuğrulgazi Mahallesi'nde polis memuru E.B'nin tartışma sırasında silahla vurarak ağır yaraladığı kayınbiraderi öğretmen Mehmet Doğan, kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.

Doğan'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Haberin duyulmasının ardından Doğan'ın yakınları, hastanede yoğunluk oluşturdu.

Merkez Haliliye ilçesinin Ertuğrulgazi Mahallesi'nde, dün akşam, aynı binada yaşayan polis memuru E.B ve öğretmen olan kayınbiraderi Mehmet Doğan arasında tartışma çıkmış, E.B'nin beylik tabancasıyla ateş ettiği Doğan, ağır yaralanmıştı.

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