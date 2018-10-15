Polisin yol kontrolünde durdurduğu araçta yaralı baykuş bulundu

İslahiye'de İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki kontrol noktasında durdurdukları bir otomobilde yaptıkları aramada aracın ön paneline sıkışmış halde yaralı baykuş buldu. Hayvanı gören ekipler şaşkınlık yaşarken, sürücü ise yaralı hayvanı hiç farketmediğini belirtti. Polislerin sıkıştığı yerden çıkardığı yavru baykuş, tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yaralı baykuş, ilk müdahalenin ardından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ndeki hayvan hastanesine gönderildi.