‘Polisiz’ yalanıyla 150 bin liralık vurgun 

Kahramanmaraş’ta, yalnız yaşayan, emekli öğretmen Aysel Karaokur’u (63) ev telefonundan arayan dolandırıcı, ‘Adınıza çıkarılan kartla teröristlere yardım ediliyor. Bunları yakalamak için operasyon yapıyoruz. MİT’le bağlantımız var’ yalanını söyledi. Kendisini ‘başkomiser İlhan’ olarak tanıtan dolandırıcıya inanan Karaokur, istenilen 150 bin lirayı bankadan çekip, istenilen yere bıraktı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Karaokur, polise giderek şikayette bulundu. Zanlıların yakalanması için özel ekip kuruldu. Karaokur’un parayı bıraktığı güzergahtaki Mobese ve güvenlik kameralarının kayıtları incelendi. 2 hafta boyunca yüzlerce kamera kaydı üzerinden çalışma yapan ekipler, dolandırıcıların Ahmet T. (26) ile Kadım K. (31) olduğunu, M.A’nın otomobiliyle Şanlıurfa’ya gittiklerini belirledi. Jandarmanın da desteğiyle 3 zanlı yakalanarak, gözaltına alındı. Şanlıurfa’da bir adreste yapılan aramda ise 120 bin lira ele geçirildi.

‘BENİ İNANDIRDILAR’

Aysel öğretmen, 41 yıllık meslek hayatının ardından emekli olduğunu ve hak ettiği ikramiyeyi dolandırıcılara kaptırdığını söyleyerek, “Benim bütün sicilimi okudu. Kimlik bilgilerimden telefonumun markasına kadar her şeyimi okudu. ‘Siz bu operasyonun bir parçası olacaksınız, kimseye ilgi vermeyeceksiniz’ dediler. ‘Niye bu şekilde?’ diye sorunca ‘MİT’le bağlantımız var. Hiç kimseye bilgi vermek yok’ dedi. Beni emniyet olduklarına inandırdılar daha sonra tüm paramı bankadan çekmemi istediler. Ben de hepsini çekip, dedikleri yere aracımla gidip, para dolu poşeti camdan fırlatıp, döndüm. Bu konuda ‘eğitimliyim’ ya da ‘eğitimsizim’ diye hiçbir şey yok. Demek ki insanlar, bir yerde sıkıştırılıp, çember içine alınabiliyor” dedi. Ahmet T. ve Kadım K. Tutuklandı. M.A. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.