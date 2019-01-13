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Konya'da kumar baskını: 35 kişi yakalandı

Konya'da düzenlenen operasyonda kumar oynattığı öne sürülen bir kişi gözaltına alındı, 35 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

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Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi  Horozluhan Mahallesi Güneykışla Sokağı'nda bir iş yerinde kumar oynatıldığı  ihbarı üzerine çalışma başlattı.
 
Polis, bir süre izlediği iş yerine baskın düzenledi. İş yerinde tombala makinesi, tombala topları, kartlar ve pullar ile  bir av tüfeği ele geçirildi.
 
 
Kumar oynadığı belirlenen 35 kişiye para cezası kesildi, iş yeri  sahibi gözaltına alındı.
 
Çevrede bulunan güvenlik kameralarının polis baskınlarını önceden  görebilmek için işletmeci tarafından kurulduğu öğrenildi.

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