Polisi görünce şaşıp kaldılar! Yine bir dernek lokali...

24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7935
  • 6,5946
  • 262.514
  • 96.485
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Polisten esnaf odaları lokaline 'horoz dövüşü' baskını

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde esnaf odaları lokaline düzenlenen baskında horoz dövüşçüleri suçüstü yakalandı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

7'si organizatör, 50 kişi hakkında idari işlem yapılırken, baskın sırasında içeridekilerin şaşkınlığı polis kamerasına yansıdı.
 
Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçenin Gazicelal Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi'ndeki esnaf odaları lokalinde, horoz dövüşü yapıldığı bilgisine ulaştı. Adrese baskın yapan polis, 7'si dövüş organizatörü, 43 kişiyi gözaltına aldı. Baskın sırasında içeride bulunanların şaşkınlığı ise polis kamerasına yansıdı.
Lokal içine kurulan 2 ayrı platformda dövüştürülen horozlar için numaralı sandıklar yapıldığı, kimi horozlar için de özel taşıma çantaları bulunduğu görüldü.
 
Lokalde bulunan toplam 50 kişiye Kabahatler Kanunu'na muhalefetten idari işlem yapıldı. Organizatör olduğu belirtilen T.D., A.D., M.E., M.İ, Y.K., H.İ ve U.S. hakkında ayrıca kumar oynanması için yer ve imkan sağlama ve 5199 sayılı Hayvan Hakları Koruma Kanunu'na muhalefet suçlarından işlem başlatıldı. Salonda bulunan 23 horoz ise koruma altına alındı.

Bakan Soylu kirli tezgahlarını ifşa etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Küçükçekmece'yi karıştıran taciz iddiasına ilişkin açıklama

Küçükçekmece'yi karıştıran taciz iddiasına ilişkin açıklama

Askeri bölge yakınındaki ormanlık alanda yangın

Askeri bölge yakınındaki ormanlık alanda yangın

Kızının öğrencisi olabilmek için 65 yaşında sınava girdi

Kızının öğrencisi olabilmek için 65 yaşında sınava girdi

FETÖ sanıkları hesap veriyor

FETÖ sanıkları hesap veriyor

Polisi görünce şaşıp kaldılar! Yine bir dernek lokali...

Polisi görünce şaşıp kaldılar! Yine bir dernek lokali...

'Türklerin bu icadı dünyada benzersiz'

'Türklerin bu icadı dünyada benzersiz'

Dikkat! Ödeme süresi bugün sona eriyor

Dikkat! Ödeme süresi bugün sona eriyor

Emniyet'ten Küçükçekmece'deki taciz iddiasına ilişkin açıklama

Emniyet'ten Küçükçekmece'deki taciz iddiasına ilişkin açıklama
 

POPÜLER HABERLER

Bakan Soylu kirli tezgahlarını ifşa etti

Bakan Soylu kirli tezgahlarını ifşa etti

Hangi meyve kaç kalori?

Hangi meyve kaç kalori?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA