Polisten kaçak içki operasyonu

IHA 04 Kasım 2020 Çarşamba 18:05 - Güncelleme: 04 Kasım 2020 Çarşamba 18:05

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik olarak yapmış olduğu çalışmalarda, K.A. ve T.A.’nın Yaşardoğu Mahallesi ve Kazım Karabekir Mahallesi’nde bulunan ikametlerine operasyon düzenledi. Yapılan aramada kaçak yollarla Türkiye’ye getirilen değişik markalarda toplam 11 bin 477 adet hormanal hap, 819 adet ilaç olduğu değerlendirilen ampul, 65 adet iğne tüpü, 50 adet boş ilaç kutusu, 1 adet av tüfeği ve 3 adet kartuş,1 adet dipçik ve 20 adet ilaç şişesi ele geçirildi. Olayla ilgili T.A. ve K.A. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 kişi hakkında 5607 sayılı yasaya muhalefetten yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.