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Balıkesir'de şüpheli polisten kaçarken apartman boşluğuna düştü

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, 'tehdit ve hakaret' suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli, polisten kaçmak isterken apartman boşluğuna düşerek yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında "tehdit  ve hakaret" suçlarından 3 ayrı arama kararı bulunan Yılmaz A'nın (42) Paşakonak  Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.
 
Ekiplerin geldiğini görünce kaçmaya başlayan Yılmaz A, bir anda  dengesini kaybederek ikinci kattan apartman boşluğuna düştü.
 
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarılan Yılmaz A, Bandırma  Devlet Hastanesine kaldırıldı.
 
Yılmaz A'nın bel bölgesi ve topuklarında kırıklar olduğu öğrenildi.

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